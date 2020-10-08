Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 1,5 миллиона гривен на содержание бульварных частей улиц и кольцевых развязок до конца года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по уходу за объектами благоустройства зеленого хозяйства, расположенных, на бульварных частях улиц и кольцевых развязках на ожидаемую сумму в 1 миллион 555 тысяч гривен.

В соответствии с тендерным заданием, подрядчик до конца года должен будет очищать дорожки на бульварах от мусора, листьев и снега, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями и проводить ряд других видов работ. Подрядчик должен будет обслуживать бульвары по улице Чкалова, Пограничной, Садовой, зеленую зону по улице Кузнечной, а также кольцевые развязки на улице Пограничной, на пересечении улиц Пограничной и Садовой, на пересечении улиц Чкалова и Садовой.

Участие в торгах приняло всего два предприятия, среди которых: «Стройсервис-НК» с предложением в 1 миллион 514 тысяч 400 гривен, и «Югагрохимсервис» с предложением в 1 миллион 508 тысяч 280 гривен. В итоге чиновники решили отдать предпочтение более выгодному предложению и предложили компании «Югагрохимсервис» заключить договор.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Югагрохимсервис» была зарегистрирована в Николаеве 3,5 года назад. Фирма занимается предоставлением ландшафтных услуг, воспроизведением растений, вспомогательной деятельностью в растениеводстве, производством основных неорганических химических веществ, кровельными работами, а также предоставлением других видов услуг.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание зеленых зон в четырех районах города более 6,5 миллионов гривен на протяжении 3 месяцев.