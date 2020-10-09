К медико-социальным экспертным комиссиям (МСЭК) вследствие заболевания коронавирусом, уже обратились 732 медицинских работника.

Об этом в четверг, 8 октября, заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы «Право на власть», сообщает РБК-Украина.

Он уточнил, что речь идет о получении выплат из-за инвалидности или смерти медработника вследствии заболевания коронавирусной инфекцией.

— На сегодня в МСЭК обратилось 732 медработника, — подчеркнул Михаил Радуцкий.

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации напомнил, что в постановлении правительства от 17 июня 2020 устанавливаются выплаты медработникам в случае установления группы инвалидности вследствие заболевания COVID-19, которое наступило при исполнении профессиональных обязанностей - 400-кратный размер прожиточного минимума для людей с инвалидностью I группы; 350-кратный размер прожиточного минимума для людей с инвалидностью II группы; 300-кратный размер прожиточного минимума для людей с инвалидностью III группы.

— В случае смерти медицинского работника проведут выплату в размере 750-кратного размера прожиточного минимума, — сообщил председатель комитета.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев соблюдать противоэпидемические мероприятия.