Служба автомобильных дорог Николаевской области отдала подряд на 281 миллион гривен по ремонту Троицкого моста через реку Гнилой Еланец в Новоодесском районе скандальной фирме «Ростдорстрой».
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса чиновники 27 июля объявили торги по реконструкции автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-24 «Благовещенское — Николаев» на участке 183 + 200 - 185 + 800 километр с ожидаемой стоимостью работ в 305 миллионов 596 тысяч 896 гривен.
Предполагается, что за указанную сумму подрядчик до 31 мая 2022 года снесет 63 дерева, снимет верхний слой грунта, демонтирует старый асфальт на дороге и мосту, переобустроит линии связи, демонтирует поручни и старое ограждение моста, демонтирует металические чати опорных конструкций, обустроит дренажи, установит очистительную систему, установит остановки, обустроит тротуаров, обустроит остравки безопасности, установит дорожных знаков, обустроит дорожную разметку, отремонтировать конструкции моста с укладкой нового асфальтового покрытия, установит освещение, новое ограждение на мосту.
При этом в технической документации указывается, что опоры моста должны иметь гарантийный срок в 100 лет, покрытие проезжей части должно иметь гарантийный срок в 7 лет, перила моста должны прослужить как минимум 20 лет.
Отметим, что принять участие в тендере собирались компании «Ростдорстрой», , «Автомагистраль-Юг» и «Гранит-001». Однако, в итоге к открытому аукциону были допущены только «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».
В итоге так как предложение компании «Ростдорстрой» в 280 миллионов 999 тысяч 998 гривен оказалось самым выгодным, и чиновники 9 октбря заключили с ней договор.
Как известно, в марте 2020 года неизвестный на машине въехал в ограждение Троицкого моста, сломал ограждение и скрылся с места. Спустя два месяца, глава Новоодесского районного совета Александр Гриценко заявил, что САД Николаевской области игнорирует его просьбы отремонтировать аварийный мост.
Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый сообщил, что поврежденное ограждение Троицкого моста в скором времени отремонтируют, а также приведут в порядок проходящую через него дорогу.
Напомним, киевская компания «Інтерпроект» выиграла аукцион в тендер на разработку проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве, согласившись выполнить работы за 33,6 миллионов гривен.
Служба автомобильных дорог Николаевской области отдала подряд на 281 миллион гривен по ремонту Троицкого моста через реку Гнилой Еланец в Новоодесском районе скандальной фирме «Ростдорстрой».
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса чиновники 27 июля объявили торги по реконструкции автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-24 «Благовещенское — Николаев» на участке 183 + 200 - 185 + 800 километр с ожидаемой стоимостью работ в 305 миллионов 596 тысяч 896 гривен.
Предполагается, что за указанную сумму подрядчик до 31 мая 2022 года снесет 63 дерева, снимет верхний слой грунта, демонтирует старый асфальт на дороге и мосту, переобустроит линии связи, демонтирует поручни и старое ограждение моста, демонтирует металические чати опорных конструкций, обустроит дренажи, установит очистительную систему, установит остановки, обустроит тротуаров, обустроит остравки безопасности, установит дорожных знаков, обустроит дорожную разметку, отремонтировать конструкции моста с укладкой нового асфальтового покрытия, установит освещение, новое ограждение на мосту.
При этом в технической документации указывается, что опоры моста должны иметь гарантийный срок в 100 лет, покрытие проезжей части должно иметь гарантийный срок в 7 лет, перила моста должны прослужить как минимум 20 лет.
Отметим, что принять участие в тендере собирались компании «Ростдорстрой», , «Автомагистраль-Юг» и «Гранит-001». Однако, в итоге к открытому аукциону были допущены только «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».
В итоге так как предложение компании «Ростдорстрой» в 280 миллионов 999 тысяч 998 гривен оказалось самым выгодным, и чиновники 9 октбря заключили с ней договор.
Как известно, в марте 2020 года неизвестный на машине въехал в ограждение Троицкого моста, сломал ограждение и скрылся с места. Спустя два месяца, глава Новоодесского районного совета Александр Гриценко заявил, что САД Николаевской области игнорирует его просьбы отремонтировать аварийный мост.
Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый сообщил, что поврежденное ограждение Троицкого моста в скором времени отремонтируют, а также приведут в порядок проходящую через него дорогу.
Напомним, киевская компания «Інтерпроект» выиграла аукцион в тендер на разработку проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве, согласившись выполнить работы за 33,6 миллионов гривен.