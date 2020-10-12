Служба автомобильных дорог Николаевской области отдала подряд на 281 миллион гривен по ремонту Троицкого моста через реку Гнилой Еланец в Новоодесском районе скандальной фирме «Ростдорстрой».

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники 27 июля объявили торги по реконструкции автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-24 «Благовещенское — Николаев» на участке 183 + 200 - 185 + 800 километр с ожидаемой стоимостью работ в 305 миллионов 596 тысяч 896 гривен.

Нынешнее состояние моста

Предполагается, что за указанную сумму подрядчик до 31 мая 2022 года снесет 63 дерева, снимет верхний слой грунта, демонтирует старый асфальт на дороге и мосту, переобустроит линии связи, демонтирует поручни и старое ограждение моста, демонтирует металические чати опорных конструкций, обустроит дренажи, установит очистительную систему, установит остановки, обустроит тротуаров, обустроит остравки безопасности, установит дорожных знаков, обустроит дорожную разметку, отремонтировать конструкции моста с укладкой нового асфальтового покрытия, установит освещение, новое ограждение на мосту.

При этом в технической документации указывается, что опоры моста должны иметь гарантийный срок в 100 лет, покрытие проезжей части должно иметь гарантийный срок в 7 лет, перила моста должны прослужить как минимум 20 лет.

Отметим, что принять участие в тендере собирались компании «Ростдорстрой», , «Автомагистраль-Юг» и «Гранит-001». Однако, в итоге к открытому аукциону были допущены только «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».

В итоге так как предложение компании «Ростдорстрой» в 280 миллионов 999 тысяч 998 гривен оказалось самым выгодным, и чиновники 9 октбря заключили с ней договор.

Как известно, в марте 2020 года неизвестный на машине въехал в ограждение Троицкого моста, сломал ограждение и скрылся с места. Спустя два месяца, глава Новоодесского районного совета Александр Гриценко заявил, что САД Николаевской области игнорирует его просьбы отремонтировать аварийный мост.

Глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый сообщил, что поврежденное ограждение Троицкого моста в скором времени отремонтируют, а также приведут в порядок проходящую через него дорогу.

Напомним, киевская компания «Інтерпроект» выиграла аукцион в тендер на разработку проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве, согласившись выполнить работы за 33,6 миллионов гривен.