Глава Новоодесского районного совета Александр Гриценко заявил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области игнорирует просьбы отремонтировать аварийный Троицкий мост.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Хочу поделится как «отлично» работает наша Служба автомобильных дорог. В связи с неоднократными жалобами жителей района на ужасное состояния Троицкого моста, я направил САД Николаевской области письмо с просьбой срочно отремонтировать данный объект. Сегодня пришел ответ в стиле «денег нет, но вы держитесь». Хотелось бы услышать ответ от руководства области и САДа, какая трагедия должна произойти на данном мосту, чтобы вы обратили на него внимание!, - написал Александр Гриценко.
Напомним, что в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».
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Глава Новоодесского районного совета Александр Гриценко заявил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области игнорирует просьбы отремонтировать аварийный Троицкий мост.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Хочу поделится как «отлично» работает наша Служба автомобильных дорог. В связи с неоднократными жалобами жителей района на ужасное состояния Троицкого моста, я направил САД Николаевской области письмо с просьбой срочно отремонтировать данный объект. Сегодня пришел ответ в стиле «денег нет, но вы держитесь». Хотелось бы услышать ответ от руководства области и САДа, какая трагедия должна произойти на данном мосту, чтобы вы обратили на него внимание!, - написал Александр Гриценко.
Напомним, что в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».