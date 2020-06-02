В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Об этом в комментарии НикВести рассказал директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев.

Ранее, 8 мая Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прислало Николаевскому городскому совету письмо, в котором просило дополнить пакет документов по Варваровскому мосту недостающей информацией. При этом, в письме указывалось, что из-за отсутствия документов, «Укравтодор» не согласовывает передачу моста в госсобственность.

По словам Сергея Коренева, все недочеты, указанные в письме Минэкономики, были справлены и на сегодняшний день ожидается подписание актов приема-передачи мостов.

— Письмо у нас состоит из двух разделов. Первый по Южнобугскому мосту, а второй касается Широкобальского и Ингульского. В письме Минэкономики Широкобальский и Ингульский мосты не принимаются в госсобственность, а конкретно по Южнобугскому — это сугубо технический момент, который касается техники и уточнения данных по длине, километражу. Эти моменты уже отработаны. Чисто технически решение будет приводиться в соответствие. Этим вопросом занимается Управление коммунального имущества. Учитывая, что после письма ТЭО мы привели в соответствие очень оперативно, эта информация уже есть в Минэкономики и «Укравтодор» говорит, что им этой информации достаточно. Ждем подписания акта приема-передачи, - сказал Сергей Коренев.

При этом, в комментарии НикВести мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что для передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» необходимо еще одно решение сессии.

— Буквально недавно мы получили информацию из «Укравтодора» о том, что нужно еще одно решение сессии городского совета, которое закрепит инвентаризационные передачи. Сегодня идет работа. Мы передаем три моста — решение мы передали. Сегодня они работают над одним — Варваровским мостом. В любом случае, в том решении, которое у нас будет, будет еще одно решение снова по трем мостам (Варваровскому, Ингульскому и Широкобальскому переезду, - прим.), - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что Укравтодор заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет Министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Ранее, во время брифинга в Очакове 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс Укравтодора на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года.