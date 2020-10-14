Группа Всемирного банка одобрила выделение 12 миллиардов долларов развивающимся странам на закупку лекарств в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом 13 октября, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что средства будут направлены на закупку и распределение среди жителей развивающихся стран вакцин от коронавируса, тестов, а также лекарств для лечения COVID-19.

— Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил пакет в размере 12 миллиардов долларов для развивающихся стран, чтобы финансировать закупку и распространение вакцин от COVID-19, тестов и средств лечения для их граждан,— указано в пресс-релизе.

При этом президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что равный доступ к вакцинам от коронавируса изменит ход пандемии.

— Доступ к безопасным и эффективным вакцинам и усиленным системам доставки является ключом к изменению хода пандемии и помогает странам, испытывающим катастрофические экономические и финансовые последствия, двигаться к устойчивому восстановлению, — заявил Дэвид Малпасс.

Напомним, Украина рассчитывает получить следующий транш от МВФ в декабре.