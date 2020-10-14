Администрация Ингульского района потратит 860 тысяч гривен на уборку улиц и тротуаров от снега и опавшей листвы на протяжении двух месяцев.

Об этом свидетельствует система электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники объявили тендер по ручной уборке улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта от грязи, листьев, снега и гололеда, а также посыпке их песком на сумму в 860 тысяч гривен. Все запланированные работы подрядчик должен будет выполнять по 31 декабря 2020 года.

Отметим, что из-за того, что на участие в открытом аукционе заявку подала только компания «Центральный - 1», торги отменили.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Центральный - 1» было зарегистрировано в 2007 году в Николаеве, на улице Шнеерсона 4/4. Учредителями предприятия является николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, его супруга Татьяна Глонза и его бизнес-партнер Владислав Чайка. ООО Центральный - 1 предоставляет широкий спектр услуг, среди которых: штукатурные работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, малярные и стекольные работы, прочие отделочные работы, кровельные работы, комплексное обслуживание объектов (основной), прочие виды услуг по уборке, деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование, прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории, неспециализированная оптовая торговля.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 1,5 миллиона гривен на содержание бульварных частей улиц и кольцевых развязок до конца года.