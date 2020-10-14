Глобальная экономика потеряет ориентировочно 28 трлн долларов за пять лет из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет Корреспондент.

— В течение следующих пяти лет кризис может стоить, по имеющимся оценкам, около $28 трлн потерь для ВВП, — сказала Кристалина Георгиева.

По ее словам, за девять месяцев глобальный кризис унесла жизни более миллиона людей и развернула глобальную экономику в обратном направлении. Резко выросли показатели безработицы, бедности и существенно повысился риск для экономик стран с низким доходом.

— За последние пару месяцев картина стала менее мрачной, но мы все еще прогнозируем худшую глобальную рецессию после Великой депрессии. Мы ожидаем падение показателей экономического роста до минус 4,4% в этом году, — добавила Кристалина Георгиева.

В то же время Георгиева указала на положительные новости.

— Мы видим беспрецедентные усилия по разработке вакцины и лекарств, мы видим удивительные и скоординированные фискально-денежные меры, которые создают твердую основу для мировой экономики, — отметила Кристалина Георгиева.

Кроме того, мир начал учиться тому, как жить с вирусом, говорит Георгиева.

— Несмотря на то, что в наших прогнозах есть огромная доля неопределенности, мы все же предполагаем частичное и неравномерное восстановление в 2021 году, — продолжила Кристалина Георгиева.

Наконец, глава МВФ подчеркнула, что глобальный экономический рост в будущем году ожидается на уровне 5,2% от ВВП.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в текущем году количество крайне бедных людей в мире возросло на 100 миллионов, к концу 2021 года ожидается увеличение еще на 50 миллионов.