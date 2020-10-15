Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 12,3 миллионов гривен на разработку проекта ремонта 30 километров трассы Р-81 Казанка — Снигиревка — Антоновка.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники объявили два тендера на разработку проектной документации капитального ремонта дороги на участке с 0+000 – 30+000 километр с ожидаемой стоимостью работ в 12 миллионов 371 тысяча 12 гривен.

Таким образом в общей сложности планируется отремонтировать 30 километров дороги, а проекты на выполнение данных работ должны быть готовы до 20 декабря 2021 года.

В техническом задании указано, что подрядчик должен будет предусмотреть использование прогрессивных технологий, новых материалов, современных технических средств организации и безопасности дорожного движения при выполнении работ, предусмотреть обустройство ограждения дорожного металлического барьерного типа с антидемпфернимы устройствами и с эффективным антикоррозионной защитой, горизонтальной дорожной разметки из современных материалов, многоуровневых информационных показателей движения над проезжей частью.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевщины потратит 12,4 миллиона гривен на ямочный ремонт дорог в области.