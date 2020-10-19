Официальные продажи телефона iPhone 12 недавно представленного компанией Apple, начнутся в Украине уже 30 октября.

Об этом сообщил владелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook.

В этом году новинка от Apple появится в Украине только на неделю позже, чем в Соединенных Штатах и будет продаваться по той же цене, что и там.

— Уже 30 октября вы сможете купить на Rozetka новые модели айфонов. Всего на неделю позже, чем продажи стартуют в США. Это означает “белый” телефон без переплат. Мы сражались за такую возможность не один год и благодарны команде Apple Восточной Европы, добившейся, чтобы Украина попала в список стран, в рынок которых верят, – рассказал Владислав Чечеткин.

По его словам, раньше украинцы, которые хотели приобрести новую официальную с гарантией модель iPhone, вынуждены были заказывать ее и ждать, а телефон на старте продаж был на 30-40% дороже цены в США.

Напомним, компания Apple 13 октября официально представила первый в линейке смартфон с поддержкой 5G iPhone 12.