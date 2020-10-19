Совокупный дефицит бюджетов 19 стран Еврозоны приблизится к 1 трлн евро по итогам текущего года из-за крупных затрат государств на преодоление коронакризиса.

Об этом пишет Financial Times.

Подсчеты издания основываются на проектах бюджетов государств еврозоны, которые были опубликованы на сайте Еврокомиссии. Согласно этим документам, совокупный дефицит в текущем году составит 976 млрд евро, или 8,9% ВВП.

Отмечается, что этот показатель почти в 10 раз превысит прошлогодний, и в ровно в 10 раз прогноз Еврокомиссии на текущий год.

Исходя из бюджетных планов, в 2021 году совокупный дефицит снизится до чуть менее 700 млрд евро, или 6% ВВП.

По данным Европейского центрального банка, предыдущий пик дефицита еврозоны пришелся на начало 2010 года, когда дефицит бюджета вырос до 6,6% ВВП. Возросшие в результате этого государственные заимствования заложили почву для долгового кризиса в еврозоне.

Отмечается, что в настоящее время нет сигналов о том, что инвесторы обеспокоены крупными государственными расходами или высокой долговой нагрузкой стран еврозоны. Стоимость заимствования даже для таких стран, как Италия и Греция, на прошлой неделе упала до рекордно низкого уровня в связи с реализуемой ЕЦБ программой выкупа гособлигаций.

Напомним, ранее глава МВФ заявила, что глобальная экономика потеряет ориентировочно 28 трлн долларов за пять лет из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.