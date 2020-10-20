Американская корпорация Microsoft построит в Австрии центр обработки данных стоимостью в 1 миллиард евро.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Вене 20 октября федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает корреспондент Укринформа.

— На прошлой неделе на уровне ЕС была подписана европейская Облачная декларация с целью построения суверенной инфраструктуры данных. Microsoft решила осуществить крупную инвестицию в размере одного миллиарда для создания в Австрии высокопроизводительного центра обработки данных, — заявил он.

Ожидается, что макроэкономическая выгода от реализации такого проекта в течение следующих 4 лет составит 2 млрд евро и предусматривает создание 29 тысяч рабочих мест.

— Наша четкая цель как федерального правительства — стать одной из лучших стран Европы в цифровой сфере. Промышленность и бизнес могут оставаться конкурентоспособными лишь при условии, если у нас будут особенно хорошие позиции в этой сфере, — заявил Себастьян Курц.

Таким образом, Австрия станет одним из 64 центров обработки данных, которые Microsoft планирует развернуть по всему миру. Это также — крупнейшая инвестиция американской корпорации в Австрии. Ожидается, что создание центра продлится следующие 2-4 года.

Напомним, в Киеве стартовал масштабный проект создания концерт-холла международного уровня, который реализуется на средства компании Рошен и Фонда Порошенко.