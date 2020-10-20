Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 миллионов гривен второй объект государственного предприятия «Укрспирт». Продали Артемовский спиртзавод.
О завершении аукциона сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
«Завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и хранения спирта. Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора. Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза — с 29,7 млн грн до 50 млн грн», — говорится в сообщении.
Напомним, что 15 октября в Украине с молотка продали первое государственное предприятия по производству спирта — Немировский спиртзавод.
Как сообщалось, Фонд государственного имущества готов приватизировать 41 объект госпредприятия «Укрспирт».
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Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 миллионов гривен второй объект государственного предприятия «Укрспирт». Продали Артемовский спиртзавод.
О завершении аукциона сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
«Завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и хранения спирта. Это уже второй объект спиртовой отрасли, для которого нам удалось привлечь частного инвестора. Владельцами Артемовского спиртзавода хотели стать сразу две компании. Стартовая цена объекта выросла в 1,7 раза — с 29,7 млн грн до 50 млн грн», — говорится в сообщении.
Напомним, что 15 октября в Украине с молотка продали первое государственное предприятия по производству спирта — Немировский спиртзавод.
Как сообщалось, Фонд государственного имущества готов приватизировать 41 объект госпредприятия «Укрспирт».