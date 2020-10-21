Примерно 85 млн человек могут потерять работу в 2025 году из-за использования новых технологий.

Об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В то же время, благодаря внедрению автоматических технологий и алгоритмов, в течение следующих пяти лет в мире может быть создано 97 млн новых рабочих мест.

В ВЭФ прогнозируют, что в 2025 году время, которое человек тратит на выполнение текущих задач, будет равняться времени, которое на это будут тратить новые технологии.

В период пандемии коронавируса в четыре раза вырос спрос на онлайн обучение. Люди, которые сейчас работают, больше ищут онлайн курсы для персонального развития, в то время как для безработных в приоритете: изучение цифровых навыков, анализ данных, информатика и информационные технологии.

Следует отметить, что 84% опрошенных работодателей настроены на быструю цифровизацию рабочих процессов, включая значительное расширение удаленной работы - с возможностью в будущем перевести 44% своей рабочей силы на дистанционную работу.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса в текущем году количество крайне бедных людей в мире возросло на 100 миллионов, к концу 2021 года ожидается увеличение еще на 50 миллионов.