Кабмин принял распоряжение о привлечении средств ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов «Логистическая сеть» и «Сельское отделение» Укрпочты.

Соответствующее решение было принято на заседании 21 октября, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

— Укрпочта продолжает выполнять масштабную инвестиционную программу на этот год для модернизации существующей логистической сети и совершенствования работы почты. Сегодня своим решением правительство поддержало привлечение займа ЕБРР в размере 63 млн евро на ключевые проекты компании по модернизации логистической сети и сельских отделений. Несмотря на кризис и карантин, Укрпочта продолжает стабильно развиваться, набирать новый персонал на работу, выплачивать рекордные дивиденды государству, активно реализовывать свои непрофильные активы, направляя их на модернизацию. И мы будем в дальнейшем использовать каждую возможность для совершенствования работы компании, —отметил глава министерства Владислав Криклий.

В частности, реализация проекта «Логистическая сеть» предусматривает создание новых логистических центров Укрпочты и установку современного сортировочного оборудования в логистических хабах и депо.

— Реализация проекта «Сельское отделение» обеспечит обновление модели работы почтовых отделений в селах с населением менее 1000 человек. Вместо сельских стационарных отделений почтовой связи планируется продолжить внедрение до 1900 передвижных отделений с полным функционалом, которые покроют 100% населенных пунктов Украины, — говорится в сообщении.

Также Кабмин одобрил проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в переговорах с ЕБРР относительно заключения Гарантийного соглашения «Проект развития логистической сети АО «Укрпочта» (Модернизация и цифровизация Укрпочты и сельское отделение)» между Украиной и ЕБРР.

Этим документом министра инфраструктуры Владислава Криклия уполномочили подписать соглашение от украинской стороны.

Ранее сообщалось, что за неполные 6 месяцев «Укрпочта» выполнила около 115 тысяч заказов по доставке лекарств, наибольшее количество медикаментов прислали в июле — почти 30 тысяч посылок.