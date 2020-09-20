За неполные 6 месяцев «Укрпочта» выполнила около 115 тысяч заказов по доставке лекарств, наибольшее количество медикаментов прислали в июле — почти 30 тысяч посылок.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что «Укрпочта» ввела сервис по доставке медикаментов в апреле этого года.

Лидеры по объемам доставки по регионам — Хмельницкая, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Ровенская и Львовская области.

— Укрпочта продолжает удивлять и вводить удобные и современные сервисы для наших граждан. Только за неполные полгода работы услуги по доставке лекарств в отделение или домой, украинцы заказали около 115 посылок. Ежедневное количество отправок за этот период выросло более чем в 2 раза. В среднем Укрпочта осуществляет доставку около 1000 посылок с медикаментами в день, - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По информации партнерских сетей аптек, самыми популярными медикаментами для доставки через «Укрпочту» стали препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, успокаивающие, а также парацетамол.

В июле-сентябре к этому перечню добавились гормональные медикаменты, препараты для лечения желудочно-кишечного тракта и противовирусные, что обусловлено началом осеннего сезона.

— В целом 34% посылок с лекарствами мы доставили в города, а 66% - в села и райцентры. Для большинства из отдаленных населенных пунктов Укрпочта — единственная возможность получить лекарства и еще и по выгодным ценам, которые предлагают наши партнерские аптечные сети. Национальный почтовый оператор имеет почти 11 тысяч отделений, которые покрывают всю территорию страны, а следовательно, с запуском услуги — 100% населения получили возможность приобрести лекарства по выгодным ценам с доставкой, - отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Сообщается, что сейчас «Укрпочта» сотрудничает с 50 аптечными сетями и сервисами.

Напомним, что глава «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен.