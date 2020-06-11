Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен.
Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала.
Он пояснил, что в головном офисе работает более тысячи людей, которые выполняют производственные процессы — обслуживают посольства, Кабмин. Следовательно — убежден Смелянский — главному офису не место на Крещатике по ряду причин.
— Крещатик, Майдан — места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот «Укрпочта» может смело работать не в центре, – пояснил Игорь Смелянский.
Он добавил, что можно покинуть операционный зал как символ и визитку, однако другую часть помещения лучше продать инвестору.
— Чтобы привести офис в порядок — надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы, — подчеркнул Игорь Смелянский.
Он пояснил, что «Укрпочта» — первая государственная компания, которая уже попыталась продать имущество и поняла, что система аукционов работает. Именно поэтому Смелянский заявил, что они готовы в 2020 - 2021 годах выставлять на продажу такие крупные объекты как главный офис, оценку которому уже составили 1 миллиард гривен.
Напомним, в феврале этого года компания «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.
Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен.
Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала.
Он пояснил, что в головном офисе работает более тысячи людей, которые выполняют производственные процессы — обслуживают посольства, Кабмин. Следовательно — убежден Смелянский — главному офису не место на Крещатике по ряду причин.
— Крещатик, Майдан — места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот «Укрпочта» может смело работать не в центре, – пояснил Игорь Смелянский.
Он добавил, что можно покинуть операционный зал как символ и визитку, однако другую часть помещения лучше продать инвестору.
— Чтобы привести офис в порядок — надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы, — подчеркнул Игорь Смелянский.
Он пояснил, что «Укрпочта» — первая государственная компания, которая уже попыталась продать имущество и поняла, что система аукционов работает. Именно поэтому Смелянский заявил, что они готовы в 2020 - 2021 годах выставлять на продажу такие крупные объекты как главный офис, оценку которому уже составили 1 миллиард гривен.
Напомним, в феврале этого года компания «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.