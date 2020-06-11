Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен.

Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала.

Он пояснил, что в головном офисе работает более тысячи людей, которые выполняют производственные процессы — обслуживают посольства, Кабмин. Следовательно — убежден Смелянский — главному офису не место на Крещатике по ряду причин.

— Крещатик, Майдан — места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот «Укрпочта» может смело работать не в центре, – пояснил Игорь Смелянский.

Он добавил, что можно покинуть операционный зал как символ и визитку, однако другую часть помещения лучше продать инвестору.

— Чтобы привести офис в порядок — надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы, — подчеркнул Игорь Смелянский.

Он пояснил, что «Укрпочта» — первая государственная компания, которая уже попыталась продать имущество и поняла, что система аукционов работает. Именно поэтому Смелянский заявил, что они готовы в 2020 - 2021 годах выставлять на продажу такие крупные объекты как главный офис, оценку которому уже составили 1 миллиард гривен.

Напомним, в феврале этого года компания «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.