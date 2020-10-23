В Украине снизился уровень благосостояния на 9% в долларовом выражении в первом полугодии.

Об этом говорится в докладе швейцарского банка Credit Suisse, представленного в октябре, пишет ZN.ua.

Отмечается, что в процентном соотношении показатель Украины является одним из самых крупных негативных в процентном соотношении среди других стран.

Более существенно обеднели жители России — на 10,7%, Норвегии — 11%, Мексики — 14,2%, Южной Африки — 21,8% и Бразилии — 24,4%. В Турции, Колумбии и Великобритании падение составило 6-7%.

По оценкам Credit Suisse, в целом в мире пандемия привела к сокращению богатства домохозяйств на $7,2 трлн. Единственными странами, где благосостояния на одного взрослого увеличилось в первом полугодии, стали Швейцария, Нидерланды, Тайвань и Гонконг.

Ранее сообщалось, что глобальная экономика потеряет ориентировочно 28 трлн долларов за пять лет из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.