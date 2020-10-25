Городской голова Александр Сенкевич не поддерживает введение жестких ограничительных мер в Николаеве, который с понедельника будет в «красной» зоне карантина.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после голосования, передает корреспондент НикВести.

Мэр отметил, что бюджет города сильно пострадал вследствие карантина, его доходная часть, которую в основном составляют налоги, значительно сократилась. Поэтому, по мнению Александра Сенкевича, нельзя жестко ограничивать работу бизнеса.

— И сегодня надо думать о том, как нам жить с бюджетами, которые не наполняются из-за этих локдаунов и работ «красных зон». Потому что медикаменты и все остальное тоже надо покупать за какие-то деньги, а бюджет наполняется исключительно за счет налогов. Если никто не будет работать и платить налоги, за что мы будем лечить людей? — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что мэрия Николаева в понедельник, 26 октября, будет обращаться в Кабинет министров Украины с просьбой разрешить работу заведений общественного питания в городе в условиях его нахождения в «красной карантинной зоне».