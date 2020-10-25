Мэрия Николаева в понедельник, 26 октября, будет обращаться в Кабинет министров Украины с просьбой разрешить работу заведений общественного питания в городе в условиях его нахождения в «красной карантинной зоне».

Об этом в комментарии журналистам заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает корреспондент НикВести.

По словам городского головы, жесткие ограничения и закрытие на карантин торговых центров и заведений общественного питания приведет к тому, что многие из них не оправятся от финансовых трудностей, которые возникнут за время простоя.

— Транспорт работает в обычном режиме. Рынки и магазины будут работать в обычном режиме. Единственное, что в нашей красной зоне есть ограничения по работе ресторанов, ТРЦ, и так далее. Мы в понедельник будем обращаться в Кабмин. Несмотря на то, что мы в красной зоне количество заболевших ежедневно особо у нас не растет. Если сегодня общепиты закроются на локдаун, то я боюсь, что немногие из него выйдут. Мы будем просить владельцев заведения уменьшать количество посетителей, столов на один квадратный метр. Сегодня нужно думать о том, как мы будем жить в следующем году с ограниченными бюджетами, которые у нас не наполняются из-за этих локадаунов, — заявил Александр Сенкеквич.

Напомним, в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.

По состоянию на 25 октября все области Украины не готовы к ослаблению карантина из-за значительного уровня заболеваемости COVID-19, который в несколько раз превышает допустимые показатели.