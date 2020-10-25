Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 25 октября.

Для начала напомним, что регион считается с широким распространением коронавируса, если в нем есть хотя бы один из этих признаков:

загруженность коек в медучреждениях для больных с COVID составляет более 50% в течение пяти дней подряд;

среднее количество тестирований методом и составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения превышает 40 случаев;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Во всех регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч. Например, в Хмельницкой области 360 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, в Житомирской области — 320 случаев, в Киеве — 221 случай, а допустимый показатель — менее 40 случаев.

Относительно наименьший показатель заболеваемости за 14 дней в Кировоградской области — 78 случаев на 100 тысяч и в Винницкой области — 108 случаев на 100 тысяч.

Напомним, в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.