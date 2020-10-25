Город Киев и все украинские области по состоянию на 25 октября не готовы к ослаблению карантина из-за значительного уровня заболеваемости COVID-19, который в несколько раз превышает допустимые показатели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 25 октября.
Для начала напомним, что регион считается с широким распространением коронавируса, если в нем есть хотя бы один из этих признаков:
Во всех регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч. Например, в Хмельницкой области 360 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, в Житомирской области — 320 случаев, в Киеве — 221 случай, а допустимый показатель — менее 40 случаев.
Относительно наименьший показатель заболеваемости за 14 дней в Кировоградской области — 78 случаев на 100 тысяч и в Винницкой области — 108 случаев на 100 тысяч.
Напомним, в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.
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Город Киев и все украинские области по состоянию на 25 октября не готовы к ослаблению карантина из-за значительного уровня заболеваемости COVID-19, который в несколько раз превышает допустимые показатели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 25 октября.
Для начала напомним, что регион считается с широким распространением коронавируса, если в нем есть хотя бы один из этих признаков:
Во всех регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч. Например, в Хмельницкой области 360 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения, в Житомирской области — 320 случаев, в Киеве — 221 случай, а допустимый показатель — менее 40 случаев.
Относительно наименьший показатель заболеваемости за 14 дней в Кировоградской области — 78 случаев на 100 тысяч и в Винницкой области — 108 случаев на 100 тысяч.
Напомним, в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.