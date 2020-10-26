Украина внесена в перечень стран, которые могут экспортировать семена кукурузы и зерновых в страны Европейского Союза.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
— Украинские семена зерновых культур в ЕС — mission accomplished. Сегодня в Официальном вестнике напечатано решение Европарламента и Совета об эквивалентности семян зерновых культур, произведенных в Украине. Через 20 дней решение вступает в силу, — написал Тарас Качка.
Он отметил, что таким образом, еще одна составляющая украинского аграрного рынка интегрирована в ЕС.
Напомним, в начале октября представители Украины и Европейского Союза на полях двустороннего саммита подписали 6 финансовых соглашений на общую сумму почти 400 миллионов евро.
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Украина внесена в перечень стран, которые могут экспортировать семена кукурузы и зерновых в страны Европейского Союза.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
— Украинские семена зерновых культур в ЕС — mission accomplished. Сегодня в Официальном вестнике напечатано решение Европарламента и Совета об эквивалентности семян зерновых культур, произведенных в Украине. Через 20 дней решение вступает в силу, — написал Тарас Качка.
Он отметил, что таким образом, еще одна составляющая украинского аграрного рынка интегрирована в ЕС.
Напомним, в начале октября представители Украины и Европейского Союза на полях двустороннего саммита подписали 6 финансовых соглашений на общую сумму почти 400 миллионов евро.