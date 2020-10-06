Представители Украины и Европейского Союза на полях двустороннего саммита подписали 6 финансовых соглашений на общую сумму почти 400 миллионов евро.

Церемония подписания состоялась в Брюсселе, сообщает корреспондент Укринформа.

Первый документ — соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия «Программа ЕС «Крепкие регионы», предусматривает общий вклад ЕС в 30 млн евро.

Целью соглашения является повышение устойчивости Украины к гибридным угрозам и другим дестабилизирующим факторам, таким как пандемия COVID-19. Европейская помощь окажет адресную поддержку регионам Украины в противодействии пандемии коронавируса, будет способствовать безопасности людей, пострадавших от конфликта на Востоке и в результате незаконной аннексии Крыма, будет направлена на поддержку свободы слова и независимых СМИ в Украине.

Второе соглашение между правительством Украины и Еврокомиссией о финансировании мероприятия «Механизм развития гражданского общества Украины» предусматривает финансирование со стороны ЕС на сумму в 20 млн евро.

Этот документ будет направлен на укрепление институтов гражданского общества в Украине и их способности влиять на процессы реформ и развития страны, защищать права человека, включая противодействие гендерному и домашнему насилию.

Также подписано соглашение между правительством Украины и Еврокомиссией о финансировании мероприятия «Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине», в размере 10 млн евро.

Документ предусматривает разработку и реализацию политики по переходу на климатически нейтральное энергоснабжение, совершенствование эффективности энергопотребления, противодействие климатическим изменениям путем уменьшения парниковых выбросов в атмосферу и перехода к так называемой «циркулярной», или круговой экономики с активным использованием вторичных ресурсов.

Три упомянутые выше документа от Украины подписала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, от Еврокомиссии — еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи.

Четвертый документ, соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о финансировании проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине» имеет целью термомодернизацию общественных зданий в Украине. Оно предусматривает масштабное финансирование со стороны ЕИБ в объеме 300 млн евро.

От Украины соглашение подписал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, от Европейского инвестиционного банка — вице-президент ЕИБ Тереза Червинская

Еще два финансовых документа предусматривают сотрудничество между Украиной и ЕИБ по развитию и цифровой трансформации Укрпочты.

В частности, Гарантийное соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ)"Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" позволит предприятию закупить современное сортировочное оборудование и внедрить автоматизированную систему контроля за передвижением грузов. Для этой цели ЕИБ выделяет кредит в 30 млн евро со льготным периодом в 4 года и с периодом окончательного погашения кредита в 20 лет.

От Украины документ подписал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, от Европейского инвестиционного банка — вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова.

Шестой документ — соглашение между Укрпочтой и ЕИБ «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)», определяет направления деятельности по эффективному использованию кредитных средств ЕИБ. В частности, Укрпочта модернизирует логистическую сеть путем строительства трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и соответствующей ИТ-инфраструктуры.

От Украины этот документ подписал генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский, от Европейского инвестиционного банка — вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что перед украинской командой, которая отправляется в Брюссель на саммит «Украина-ЕС», стоят непростые задачи, потому что кроме мировой пандемии и экономических проблем возник кризис доверия к украинскому руководству со стороны международных партнеров.