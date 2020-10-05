Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что перед украинской командой, которая отправляется в Брюссель на саммит «Украина-ЕС», стоят непростые задачи, потому что кроме мировой пандемии и экономических проблем возник кризис доверия к украинскому руководству со стороны международных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Этот кризис возник из-за торможения и даже заднего хода, который за полтора года дала новая власть в проведении проевропейских реформ. Из органов власти методично вычищаются прозападные управленцы. Разрушены конкурсные начала в государственной службе. Зато активно назначаются свои «кварталовцы», шоумены или рекрутируются откровенные или латентные пророссийские кадры из команды Януковича. Такого масштаба антизападной риторики, как теперь, в украинских медиа не было с 2013 года. Растет давление на суды, правоохранительные органы, свободные СМИ. Офис президента буквально разбил антикоррупционную структуру, которую мы с большим трудом сформировали в течение нескольких лет в сотрудничестве с нашими партнерами. Дошло до первых мягких предупреждений о возможных проблемах с безвизом, — сказал Петр Порошенко.

По его словам, инерция движения Украины в ЕС, начатая его командой, исчерпывается.

— А в нашей ситуации остановиться и стоять на месте — значит подвергать себя риску отката назад в сферу российского влияния, — убежден политик.

Он советует Владимиру Зеленскому сделать в Брюсселе все возможное для укрепления доверия с лидерами ЕС.

— ЕС не «внешний управляющий», а наш будущий дом. ЕС это действительно не банкомат, а принципы, — отметил экс-президент.

Лидер «Европейской солидарности» считает, что украинская делегация должна представить союзникам свою стратегию по установлению мира на Донбассе и деоккупации Крыма и скоординировать пути усиления политического и санкционного давления на Россию.

— Нет другого варианта, кроме как возвращаться к дорожной карте Минских соглашений и к вопросу о голубых касках ООН на оккупированной части Донбасса, — убежден.

Петр Порошенко также подчеркивает необходимость воплощения в жизнь идеи отраслевых союзов с ЕС.

— Прежде всего в таких секторах как единый цифровой рынок, энергетическая интеграция, торговля и таможенное сотрудничество, а также, безусловно, ассоциация с Шенгенской зоной. Всячески поддерживаю идею присоединения Украины к «Европейскому зеленому соглашению»... Наличие большой цели окрыляет и мобилизует и политический класс, и все общество, — отметил лидер «Европейской Солидарности».

По его словам, саммит — это хорошая возможность заверить европейских партнеров Украины в неизменности политики власти относительно демократических преобразований, укрепления институтов и государственной службы, уважения к правам человека и независимости судебной власти, антикоррупционных органов, обеспечения свободы СМИ, независимости НБУ, стабильности банковского сектора, эффективного корпоративного управления и секторальных реформ в целом.

Политик также отметил, что следует скоординировать позиции по урегулированию политического кризиса в Беларуси и ситуации в Нагорном Карабахе.

Он предложил включить в делегацию председателя парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС. По его мнению, это бы показало единство и консолидированную позицию власти и проукраинской оппозиции на пути в Европейский Союз.

— В дипломатии умеют ценить жесты. И такой шаг будет способствовать положительным результатам саммита, на котором я искренне желаю успеха Украине, — резюмировал он.