Канадская компания Spin Master выкупит права на легендарную головоломку кубик Рубика за 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает CBC News.

«Компания из Торонто заявила, что заплатит 50 миллионов долларов. за кубик Рубика — легендарную игрушку, которая увлекала и запутывала людей со времени изобретения более 40 лет назад», — отметили в издании.

Отмечается, что продажи пазлов и других игр, предназначенных для использования в помещении, в этом году продемонстрировали быстрый рост, поскольку связанные с COVID-19 ограничения заставили людей проводить больше времени дома.

Сейчас права на кубик принадлежат лондонской компании Rubik’s Brand Ltd. Венгр Эрнье Рубик создал легендарную головоломку в 1974 году, а ее продажи в мире начались в 1980, после чего было продано сотни миллионов штук.

Напомним, стриминговый сервис Netflix купил права на экранизацию повести «Телефон мистера Харригана» из нового сборника Стивена Кинга.