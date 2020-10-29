Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается отдать подряд по реконструкции сквера в Ингульском районе компании «Благоустрій-НК» за 14,2 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники 2 октября объявили торги по реконструкции сквера «Николаевский», который расположен по улице Космонавтов, у средней образовательной школы № 20 на ожидаемую сумму в 14 миллионов 655 тысяч 787 гривен.

В соответствии с тендерным заданием подрядчик должен будет до 1 апреля 2021 года снести деревья, выкорчевать пни, постелить геотекстиль, уложить тротуарную плитку, высадить газон, установить камеры наблюдения, освещение, а также лавочки, урны и велопарковки.

Участие в торгах приняло 5 компаний, среди которых: «Благоустрій-НК» с предложением в 14 миллионов 208 тысяч 787 гривен, «Горстроймонтаж» с предложением в 14 миллионов 650 тысяч 787 гривен, «Стройгруп Альянс» запросившая 14 миллионов 640 тысяч 400 гривен, «Организация ландшафтного дизайна и интерьера», которая запросила за выполнение работ 14 миллионов 600 тысяч гривен, а также «Промышленная инженерная строительная компания» с предложением в 14 миллионов 252 тысяч 530 гривен.

В итоге чиновники решили отдать предпочтение наиболее выгодному предложению и направила компании «Благоустрій-НК» запрос на подписание договора. Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Благоустрій-НК» была зарегистрирована в Николаеве, 2 года назад на имя Юрия Яковенко.

Напомним, одесская компания «БВК Пик-Строй», которую СБУ подозревает в завышении цен и хищениях бюджета при реконструкции Соборной площади, получила подряд на 12 миллионов гривен по капитальному ремонту сквера имени Владимира Коренюгина.