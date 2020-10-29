Цены на нефть марок Brent и WTI 29 октября снизились на 5% на фоне введения новых карантинных мер в ряде европейских стран.

Об этом сообщает International Business Times .

Цены на нефть снизились сегодня из-за опасений относительно спроса, поскольку все больше стран вводят новые карантинные меры, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса.

Оба основных нефтяных контракта — на нефть Brent и на нефть WTI — снизились на 5%, до минимума последних четырех месяцев, отмечает издание.

— Новые карантины со вчерашнего дня вызвали обвал на нефтяном рынке, — заявил Бйорнар Тонхауген, руководитель компании Rystad Energy.

Напомним, в марте из-за низкого спроса на нефть в США производители начали доплачивать за разгрузку своих хранилищ.