«Укрзалізниця» сообщила о прекращении со 2 ноября продажи билетов по ряду железнодорожных станций, которые оказались в «красной» зоне.

Как сообщает пресс служба перевозчика, речь идет о станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

Соответственно, с 00:01 2 ноября «Укрзалізниця» прекращает продажу билетов на поезда:

станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне: № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев)

станции Ужгород: № 17/18 Харьков - Ужгород; № 81/82 Киев - Ужгород; № 107/108 Одесса - Ужгород; № 29/30 Киев - Ужгород; № 45/46 Ужгород - Лисичанск; № 3/4 Запорожье - Ужгород; № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев)

станции Пологи: № 10/9 Мариуполь - Киев; № 84/83 Мариуполь - Киев; № 116/115 Киев - Бердянск;

станции Сарата, Кулевча: № 145/146 Киев - Измаил;

станций Славута-1: № 43/44 Ивано-Франковск - Киев; № 45/46 Ужгород - Лисичанск; № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; № 98/97 Ковель - Киев;

станции Шепетовка: № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; № 98/97 Ковель - Киев; № 43/44 Ивано-Франковск - Киев; № 45/46 Ужгород - Лисичанск; № 91/92 Львов - Киев; № 217/218 Киев - Рахов.

К урегулированию ситуации упомянутые поезда будут двигаться через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. А высадка будет происходить в установленном порядке.

Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине.