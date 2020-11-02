«Укрзалізниця» сообщила о прекращении со 2 ноября продажи билетов по ряду железнодорожных станций, которые оказались в «красной» зоне.
Как сообщает пресс служба перевозчика, речь идет о станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.
Соответственно, с 00:01 2 ноября «Укрзалізниця» прекращает продажу билетов на поезда:
К урегулированию ситуации упомянутые поезда будут двигаться через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. А высадка будет происходить в установленном порядке.
Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине.
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«Укрзалізниця» сообщила о прекращении со 2 ноября продажи билетов по ряду железнодорожных станций, которые оказались в «красной» зоне.
Как сообщает пресс служба перевозчика, речь идет о станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.
Соответственно, с 00:01 2 ноября «Укрзалізниця» прекращает продажу билетов на поезда:
К урегулированию ситуации упомянутые поезда будут двигаться через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. А высадка будет происходить в установленном порядке.
Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине.