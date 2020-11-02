Управление образования Николаевского городского совета потратит почти 764 тысяч гривен на закупку новогодних подарков для детей.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги с ожидаемой стоимостью подарков в 764 тысяч 360 гривен. Предполагается, что за эту сумму победитель торгов предоставит управлению 15 тысяч 520 подарков.

Каждый новогодний подарок должен весить не менее 330 граммов и иметь не менее 29 штук кондитерских изделий разных видов. Не менее 65% подарка должны оставлять шоколадные или глазированные конфеты.

Подарок должен вмещать в себя:

Глазированные конфеты, корпус — вафельная трубочка с кремово-молочной начинкой — 2 штуки;

Глазированные шоколадной глазурью конфеты, корпус — помадка сливочная крем-брюле с добавлением какао-порошка и коньяка — 2 штуки;

Конфеты в шоколадной глазури с желейным корпусом — 2 штуки;

Конфеты глазированные шоколадной глазурью с кремовой начинкой — 2 штуки;

Вафельная конфета в шоколадной глазури с шоколадной начинкой — 2 штуки;

Вафельная конфета в шоколадной глазури с молочной начинкой — 2 штуки;

пралиновой конфета с измельченным арахисом и темной глазурью в форме мини-батончика — 2 штуки;

Глазированные молочной шоколадной глазурью конфеты, корпус - нуга и мягкая карамель с арахисом — 2 штуки;

Тоффи с желейными начинками и добавлением фруктовых соков: клубники, апельсина, черники, абрикоса — 2 штуки;

Желейные конфеты на основе каррагинана в форме солнечного жука, микс шести вкусов: груша, апельсин, лимон, яблоко, малина и клубника — 2 штуки;

Неглазированные конфеты, помадка из натурального молока и сливочного масла в молочном корпусе — 2 штуки;

Прозрачная карамель в форме шара с фруктово-ягодной начинкой со вкусами груши, ананаса, земляники и тутти-фрутти — 5 штуки;

Шоколадные конфеты с карамелью и арахисом — 2 штуки.

Шоколадные подарки должны будут получить воспитанники 59 детских садов, 3 лицеев, 4 гимназий, одного коллегиума, 49 школ и спецшколы для детей с проблемами зрения.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 2 ноября 2020 года. Все подарки должны быть переданы Управлению образования до 16 декабря текущего года.

Напомним, в прошлом году Управление образования Николаевского городского совета собиралось потратить почти 750 тысяч гривен на закупку новогодних подарков для детей.