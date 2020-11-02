Управление образования Николаевского городского совета потратит почти 764 тысяч гривен на закупку новогодних подарков для детей.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги с ожидаемой стоимостью подарков в 764 тысяч 360 гривен. Предполагается, что за эту сумму победитель торгов предоставит управлению 15 тысяч 520 подарков.
Каждый новогодний подарок должен весить не менее 330 граммов и иметь не менее 29 штук кондитерских изделий разных видов. Не менее 65% подарка должны оставлять шоколадные или глазированные конфеты.
Подарок должен вмещать в себя:
На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 2 ноября 2020 года. Все подарки должны быть переданы Управлению образования до 16 декабря текущего года.
Напомним, в прошлом году Управление образования Николаевского городского совета собиралось потратить почти 750 тысяч гривен на закупку новогодних подарков для детей.
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Управление образования Николаевского городского совета потратит почти 764 тысяч гривен на закупку новогодних подарков для детей.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги с ожидаемой стоимостью подарков в 764 тысяч 360 гривен. Предполагается, что за эту сумму победитель торгов предоставит управлению 15 тысяч 520 подарков.
Каждый новогодний подарок должен весить не менее 330 граммов и иметь не менее 29 штук кондитерских изделий разных видов. Не менее 65% подарка должны оставлять шоколадные или глазированные конфеты.
Подарок должен вмещать в себя:
На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 2 ноября 2020 года. Все подарки должны быть переданы Управлению образования до 16 декабря текущего года.
Напомним, в прошлом году Управление образования Николаевского городского совета собиралось потратить почти 750 тысяч гривен на закупку новогодних подарков для детей.