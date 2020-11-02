Авиакомпания Ryanair во втором квартале 2020 года претерпела 226 миллионов евро убытков. В общем с первым полугодием эта сумма составляет 411 милилонов евро.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Гендиректор компании Майкл О'Лири заявил, что компания понесла убытки из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. За этот год только 38 миллионов пассажиров воспользуются услугами лоукостера.

По словам О'Лири, сейчас очень трудно дать четкий прогноз относительно будущего компании из-за непредсказуемости мер, которые принимают правительства стран для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair запускает рейсы из Херсона в Польшу по двум направлениям. Рейсы планируются на март 2021 года.