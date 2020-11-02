Ситуация с сокращениями в США

Только месяц назад сеть MGM сообщила об резком уменьшении прибыли и последующем сокращении 18 тысяч человек, как после этого по всему миру стали появляться новости об массовых увольнениях сотрудников сферы гемблинга. председатель Федеральной резервной системы США заявил, что экономический упадок, связанный с пандемией является беспрецендентным.

Через несколько дней после громкого заявления, MGM Resorts International – компания, которая владеет Borgata hotel Casino, сократила еще 2300 работников в Атлантик-Сити.

Уполномоченные лица компании сообщают о том, что после этого работать там останется примерно 3100 человек (где-то 60%). Сказано было также, что решение далось руководству непросто и что сразу после улучшения экономической ситуации они будут не против взять всех обратно на роботу.

Комендантский час и его влияние на увеличение количества безработных в Великобритании

В конце сентября владельцы казино в Великой Британии предупреждали власть об увеличении количества безработных из-за введения еще более строгих мер карантина. Они написали открытое письмо, в котором потребовали предусмотреть соцгарантии 14 тысячам людей, которых могут уволить из-за введения комендантского часа. Проанализировав данные они пришли к выводу, что почти 70% заработанных денег приходятся на ночь. Запрещая посещать такие заведения после 22.00, правительство обрекает на увольнение половину персонала, если не больше.

Увольнения в сети казино Макао

Ассоциация защиты прав сотрудников казино Специального резервного округа рассказывает, что примерно 20 тысяч человек, работающих в сфере азартных игр, сейчас пребывают в отпуске за собственный счет и никакой помощи не получают.

Также ассоциация подчеркивает, что нахождение в неоплачиваемом отпуске или занятость на неполный день еще хуже, чем сокращение, поскольку в таком случае не предусмотрена никакая финансовая помощь от государства. Занятость на неполный день – это меньше, чем положенные 35 часов в неделю. Если сотрудник работал так больше месяца и не писал заявку на дополнительную работу, то он попадает под эту категорию.

Причина увольнений

В течение полугода выручка у сетей азартных заведений падает, что не может не повлиять на роботу компании в целом. Поэтому большинство компаний по всему миру приняли решения сократить количество сотрудников и попытаться таким образом остаться на плаву и не закрыться вовсе.

Кто держится на плаву

Единственные, кто хоть как-то сейчас выживает с минимальными потерями – это азартные онлайн-заведения. Они сейчас поменьше тратятся, но оставили самый главный источник рекламы – сервисы, которые предлагают выгодные скидки и промокоды при регистрации и дальнейшей игре. Например, по ссылке https://lotoplay.com.ua/casino-bonus/favorit-casino в Лотоплей можно найти выгодные предложения для игры онлайн в казино Фаворит спорт.

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