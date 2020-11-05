Бюджетный комитет внес изменения в проект бюджета перед первым чтением, в частности предлагают увеличение доходов на 20 миллиардов гривен и расходов на 17 миллиардов.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Так, в проекте доходы бюджета выросли более чем 20 миллиардов гривен. Рост ожидается благодаря увеличению плана перечислений от Нацбанка на 12 миллиардов и увеличению нормы отчислений чистой прибыли госпредприятий с 30% до 90%. Последнее добавит в бюджет еще 4,2 миллиарда гривен.

Дополнительно правительство разрешило госбанкам кредитовать Укрэнерго под государственные гарантии.

Расходы бюджета предлагают увеличить на 17 миллиардов. Основные статьи повышения расходов — депутатские нужды (субвенция на социально-экономическое развитие, участие в распределении которой принимают нардепы), инфраструктура, культура, медицина и спорт.

Из ведомств больше всего получит Минфин (+7,4 миллиардов гривен) на субвенцию по соц-эконом развитию.

Мининфраструктуры на Программу по развитию аэропортовой инфраструктуры выделяется дополнительные +3 миллиарда гривен. Минкульт получит + 2,5 миллиарда гривен на Фонд развития учреждений общегосударственного значения Минздрав поступит +1,5 миллиарда гривен на «создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака».

На строительство аэропорта Днепропетровск подразделение Мининфраструктуры (Государственное агентство инфраструктурных проектов) получит еще +1,5 миллиарда гривен.

В Министерство иностранных дел поступит дополнительные 0,9 миллиарда гривен на содержание дипломатических учреждений за рубежом. На содержание Госпотребслужбы 0,6 миллиарда гривен получит Минэкономики.

Напомним, в Верховной Раде Украины начали рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год, комитет по вопросам бюджета подготовил проект постановления, где предлагает учесть более 1,2 тысячи поправок к документу