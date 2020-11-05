Служба автомобильных дорог Николаевской области не смогла провести тендер на разработку проекта объездной дороги вокруг Вознесенска более 13 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники 19 октября объявили тендер по разработке проекта объездной дороги с ожидаемой стоимостью работ в 13 миллионов 117 тысяч гривен.

В соответствии с тендерными условиями, подрядчик должен будет работать проект дороги до 20 декабря 2021 года, протяженностью в 28 километров, с использованием при строительстве прогрессивных технологий, с обустройством внешнего освещения и площадки для отстаивания транспорта.

Так как документы для участия в торгах подала только одна компания «Международный проектный институт», чиновники отменили торги.

Напонмим, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на проект объездной дороги вокруг Первомайска почти 17 миллионов гривен.