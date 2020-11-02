Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на проект объездной дороги вокруг Первомайска почти 17 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники 29 октября объявили тендер по разработке проекта объездной дороги с ожидаемой стоимостью работ в 16 миллионов 983 тысяч 732 гривны.

В соответствии с тендерными условиями, подрядчик должен будет работать проект дороги до 20 декабря 2021 года, протяженностью в 25 километров, с использованием при строительстве прогрессивных технологий, с обустройством внешнего освещения и площадки для отстаивания транспорта.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 17 ноября 2020 года.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на проект объездной дороги вокруг Вознесенска более 13 миллионов гривен.