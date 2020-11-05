Администрация Заводского района собирается потратить почти 4,2 миллиона гривен на ручную уборку дорог в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, 5 ноября 2020 года чиновники объявили тендер на ручную уборку дорог и тротуаров в Заводском районе с ожидаемой стоимостью в 4 миллиона 249 тысяч 999 гривен.

В соостветсвии с тендерной документацией, подрядчик должен предоставлять услугу по уборке в районе с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 годаУборка улиц и тротуаров в Заводском районе, должна будет проходить также в выходные и праздничные дни, независимо от погодных условий.

Также указывается, что подрядчик должен ежедневно на электронный адрес отправлять администрации района фотографии выполненных работ с указанием даты, времени и названия улицы (переулка). Вывозить весь собранный мусор подрядчик должен на городской полигон отходов (поселок Большая Корениха) или санкционированную свалку (вблизи поселка Мешково-Погорелово).

Отметим, что на данный момент идет процесс подачи предложений от будущих участников аукциона, который состоится 23 ноября 2020 года.

Напомним, Администрация Заводского района Николаева потратит за 2 месяца 833 тысячи гривен на утилизацию опавшей листвы и уборку стихийных свалок.