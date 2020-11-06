Проект электрификации железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка» начнут реализовывать уже в 2021 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Европейский инвестиционный банк софинансирует данный проект еще на сумму 150 миллионов евро.

— Сейчас проходит тендерная процедура, и в следующем году начнутся работы по электрификации участка Долинская – Николаев общей протяженностью 148 километров. Реализация проекта повысит пропускную способность железной дороги в направлении Николаевского портового кластера, который является одним из крупнейших в Украине и ежегодно обрабатывает более 25 миллионов тонн грузов. Электрификация этого участка также позволит запустить скоростные электропоезда Интерсити+ сообщением Киев-Николаев с продолжительностью поездки около 5 часов. Хочу заметить, что реализация этого проекта также существенно улучшит экологическую ситуацию в Николаеве, поскольку в результате перехода с дизельных на электрические поезда будет существенно снижен уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, — отметил заместитель министра финансов Александр Кава.

Как известно, финансирование проекта «Электрификация железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка» будет осуществляться за привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Ранее сообщалось, что ПАО «Укрзалізниця» намерено начать работы по электрификации линии «Долинская — Николаев — Колосовка» в марте 2019 года.

31 января «Укрзалізниця» объявила тендер на проведение работ по электрификации железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка», стоимостью 366 миллионов евро.