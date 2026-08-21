Горсовет Николаева будет просить Верховную Раду поддержать изменение правил работы местных советов во время военного положения
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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Николаевский горсовет собирается обратиться к Верховной Раде и народным депутатам, избранным от Николаевской области. Их попросят поддержать законопроект «Об обеспечении полномочий местных советов в условиях военного положения». В частности, в нём отмечается, что необходимы изменения в законодательстве, поскольку полномочия части депутатов прекращены, а проводить новые выборы во время военного положения запрещено. Поэтому есть риск потерять кворум для принятия решений.
Об этом говорится в проекте решения Николаевского горсовета, сообщают «НикВести».
В проекте отмечается, что в соответствии с действующим законодательством кворум и решения совета определяются исходя из общего состава совета. Поэтому если депутаты прекращают полномочия, это может повлиять на работу совета и принятие решений.
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«Совет, утративший кворум, не может утвердить местный бюджет, направить средства на восстановление, обеспечить деятельность коммунальных предприятий и принимать другие решения, от которых зависит жизнеобеспечение громады», — говорится в обращении к народным депутатам.
В марте 2026 года законопроект рассмотрел профильный комитет и дал своё заключение, но его до сих пор не вынесли на рассмотрение Верховной Рады.
В пояснительной записке к законопроекту №14405 отмечается, что в ходе местных выборов в 2020 году были избраны 43 122 депутата: по мажоритарной избирательной системе — 17 270 (40 %) депутатов.
По состоянию на 23 ноября 2025 года полномочия 9106 депутатов местных советов были досрочно прекращены: 21,1% от общего количества мандатов. Поскольку во время военного положения выборы запрещены, в общинах с численностью избирателей до 10 тысяч есть угроза сокращения состава местных советов, отсутствия кворума для проведения заседаний комиссий и сессий.
Поэтому в законопроекте предлагают усовершенствовать законодательство для работы местных советов во время военного положения.
- Созвать сессию может не менее одной трети депутатов.
- Кворум и принятие решений совета определяются исходя из фактического состава совета.
- Если состав депутатов сократится из-за прекращения полномочий депутатов менее чем на половину, предлагается создавать военные администрации населенного пункта.
- Мобилизованные депутаты освобождаются от обязательного участия в заседаниях.
«Всеукраинская ассоциация общин» поддержала этот законопроект и предложила депутатам местных советов присоединиться к совместным действиям, чтобы его приняли.
Николаевский городской совет собирается обратиться в Верховную Раду и к народным депутатам Давиду Арахамии, Александру Пасичному, Александру Гайду, Максиму Дырдину, Игорю Копытину, Игорю Негулевскому, Артему Черноморову, избранным от Николаевской области, с просьбой поддержать законопроект.
Напомним, 6 августа Николаевский городской совет обратился в Верховную Раду и Кабмин. Город просит 1,18 миллиарда гривен дополнительной дотации из государственного бюджета Украины на 2026 год, поскольку в местном бюджете наблюдается дефицит, в частности на выплату зарплат, питание в детских садах, выплату компенсаций за проезд льготникам.
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