 Горсовет Николаева будет просить Верховную Раду поддержать изменение правил работы местных советов во время военного положения

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Горсовет Николаева будет просить Верховную Раду поддержать изменение правил работы местных советов во время военного положения

Миколаївська міськрада звернеться до нардепів для підтримки закону про роботу рад під час воєнного стану. Фото: НикВестиНиколаевский горсовет обратится к народным депутатам с просьбой поддержать закон о работе советов в условиях военного положения. Фото: НикВести

Николаевский горсовет собирается обратиться к Верховной Раде и народным депутатам, избранным от Николаевской области. Их попросят поддержать законопроект «Об обеспечении полномочий местных советов в условиях военного положения». В частности, в нём отмечается, что необходимы изменения в законодательстве, поскольку полномочия части депутатов прекращены, а проводить новые выборы во время военного положения запрещено. Поэтому есть риск потерять кворум для принятия решений.

Об этом говорится в проекте решения Николаевского горсовета, сообщают «НикВести».

В проекте отмечается, что в соответствии с действующим законодательством кворум и решения совета определяются исходя из общего состава совета. Поэтому если депутаты прекращают полномочия, это может повлиять на работу совета и принятие решений.

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«Совет, утративший кворум, не может утвердить местный бюджет, направить средства на восстановление, обеспечить деятельность коммунальных предприятий и принимать другие решения, от которых зависит жизнеобеспечение громады», — говорится в обращении к народным депутатам.

В марте 2026 года законопроект рассмотрел профильный комитет и дал своё заключение, но его до сих пор не вынесли на рассмотрение Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту №14405 отмечается, что в ходе местных выборов в 2020 году были избраны 43 122 депутата: по мажоритарной избирательной системе — 17 270 (40 %) депутатов.

По состоянию на 23 ноября 2025 года полномочия 9106 депутатов местных советов были досрочно прекращены: 21,1% от общего количества мандатов. Поскольку во время военного положения выборы запрещены, в общинах с численностью избирателей до 10 тысяч есть угроза сокращения состава местных советов, отсутствия кворума для проведения заседаний комиссий и сессий.

Поэтому в законопроекте предлагают усовершенствовать законодательство для работы местных советов во время военного положения.

  • Созвать сессию может не менее одной трети депутатов.
  • Кворум и принятие решений совета определяются исходя из фактического состава совета.
  • Если состав депутатов сократится из-за прекращения полномочий депутатов менее чем на половину, предлагается создавать военные администрации населенного пункта.
  • Мобилизованные депутаты освобождаются от обязательного участия в заседаниях.

«Всеукраинская ассоциация общин» поддержала этот законопроект и предложила депутатам местных советов присоединиться к совместным действиям, чтобы его приняли.

Николаевский городской совет собирается обратиться в Верховную Раду и к народным депутатам Давиду Арахамии, Александру Пасичному, Александру Гайду, Максиму Дырдину, Игорю Копытину, Игорю Негулевскому, Артему Черноморову, избранным от Николаевской области, с просьбой поддержать законопроект.

Проєкт звернення до Верховної Ради щодо роботи місцевих рад. Скриншот з сайту міськрадиПроект обращения в Верховную Раду о работе местных советов. Скриншот с сайта горсовета
Проєкт звернення до Верховної Ради щодо роботи місцевих рад. Скриншот з сайту міськрадиПроект обращения в Верховную Раду о работе местных советов. Скриншот с сайта горсовета

Напомним, 6 августа Николаевский городской совет обратился в Верховную Раду и Кабмин. Город просит 1,18 миллиарда гривен дополнительной дотации из государственного бюджета Украины на 2026 год, поскольку в местном бюджете наблюдается дефицит, в частности на выплату зарплат, питание в детских садах, выплату компенсаций за проезд льготникам.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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