Владельцы «евроблях» продолжают получать штрафы в размере 170 тысяч гривен.

Об этом сообщает ТСН.

По информации Дорожного адвоката, в октябре 2020 году судами Украины вынесено решение, которым 215 гражданам за нарушение таможенных правил получили штрафы в размере 170 тысяч гривен. Общая сумма вынесенных в октябре штрафов составила более 36 миллионов гривен. Штрафы получают как граждане Украины, так и граждане других государств.

Суды наказывают «евробляхеров» из-за превышения срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток. Согласно этому, штраф в случае езды на нерастаможенном авто составляет именно 170 тысяч гривен или конфискация транспортного средства.

Среди указанных решений только Киевский районный суд Харькова оштрафовал 82 граждан на сумму 13,9 млн грн, Первомайский суд Черновцов вынес 62 решения на сумму более 10,5 млн грн штрафов. Указывается. что эти решения являются общедоступными и могут быть пересмотреть всеми желающими.

Вместе с тем, согласно статьи 58 Конституции, которая закрепляет общепризнанный принцип права, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Если произойдут изменения в законодательстве в части смягчения ответственности за нарушение сроков пребывания автомобилей на иностранной регистрации в Украине, то с учетом статьи 58 Конституции на основании поданных заявлений указанные дела могут быть пересмотрены судами с применением «смягченных» штрафов.

Напомним, по результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет 1 триллион долларов.