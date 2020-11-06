Европейский банк реконструкции и развития начнет предоставлять Украине кредитование на развитие дорожной инфраструктуры на областном уровне. Первые пилотные проекты будут реализованы в Херсонской и Днепропетровской областях.

Как пишет ЦТС, об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

В частности, по его информации, ЕБРР предоставит кредит в размере 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов города Херсон, и 40 млн евро - на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области (Т-04-10 Днепр-Магдалиновка-Котовка и Т-04-29 Станция Верхнеднепровск - Верховцево - Божедаровка).

Планируемая дата утверждения проекта - 21 марта 2021 года.

— Работа, которая стартовала два года назад, дает плоды: начата подготовка проектов в этой сфере и будут созданы необходимые законодательные и нормативные условия для такой поддержки. Я с радостью приветствую руководство Днепропетровской и Херсонской областей, где будут реализованы пилотные проекты, со своей стороны Минфин готов приобщиться к этой работе, - сказал Александр Кава в рамках рабочей встречи с ЕБРР по пересмотру портфеля совместных проектов, которая состоялась 4 ноября.

Напомним, проект электрификации железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка» начнут реализовывать уже в 2021 году.