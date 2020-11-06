При существующей торговой структуре размер потенциала Украины в международной торговле составляет 407 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации результатов аудита государства, передает Экономическая правда.

— Минус 407 миллиардов долл собственного потенциала в международной торговле и транзите, даже при существующей торговой структуре, уже заключенных торгово-экономических соглашениях мы теряем такие колоссальные средства, — сказал Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что за счет поддержки экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт на Восток, в страны Африки, в страны Латинской Америки, и сегодня задача для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на следующий год обеспечить 1 миллиард долларов новых экспортных контрактов для украинских производителей.

По словам Шмыгаля, в Украине во всех секторах высокотехнологичного производства есть потенциал, который можно раскрывать: и космическое производство, и машиностроение и другие отрасли. С момента обретения независимости, нереализованный инвестиционный потенциал Украины составляет 63 миллиарда долларов, заявил Шмыгаль.

— Инвестиционный потенциал Украины — это 63 миллиарда долларов. Наш регион является весьма привлекательным для инвестиций в целом, но мимо Украины за эти почти 30 лет прошли десятки миллиардов долларов инвестиций, — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину были в пять раз ниже частных переводов отечественных трудовых мигрантов.

Напомним, по результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет 1 триллион долларов.