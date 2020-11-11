Об этом говорится в исследовании «Тексты» и системы YouControl, передает Громадське.

Они взяли 100 крупнейших государственных предприятий страны и выбрали те, на которых при Зеленском сменили руководителей. Сравнивали прибыль предприятий в 2018 году с докризисным 2019-м. Не учитывали в исследовании «суперприбыльный Нафтогаз».

В итоге суммарные убытки всех 100 компаний в 2019 году составили 13,2 миллиарда гривен по сравнению с 2018-м, из которых 10 миллиардов приходятся на те, где при Зеленском руководителей меняли.

Худший результат показал Аграрный фонд. Так, если в 2018 году у него был доход в 147 млн, то в 2019-м предприятие ушло в минус — на 3,2691 миллиарда. То есть разница составляет 3,4161 миллиарда гривен.

Далее идут Центрэнерго (минус 2,479 млрд), Завод имени Малышева (915 млн), Украэрорух (828), угольная компания Краснолиманская (234).