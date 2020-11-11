За время президентства Владимира Зеленского власть сменила ряд руководителей государственных предприятий, но с финансовой точки зрения страна в целом проиграла — 10 миллиардов гривен.
Об этом говорится в исследовании «Тексты» и системы YouControl, передает Громадське.
Они взяли 100 крупнейших государственных предприятий страны и выбрали те, на которых при Зеленском сменили руководителей. Сравнивали прибыль предприятий в 2018 году с докризисным 2019-м. Не учитывали в исследовании «суперприбыльный Нафтогаз».
В итоге суммарные убытки всех 100 компаний в 2019 году составили 13,2 миллиарда гривен по сравнению с 2018-м, из которых 10 миллиардов приходятся на те, где при Зеленском руководителей меняли.
Худший результат показал Аграрный фонд. Так, если в 2018 году у него был доход в 147 млн, то в 2019-м предприятие ушло в минус — на 3,2691 миллиарда. То есть разница составляет 3,4161 миллиарда гривен.
Далее идут Центрэнерго (минус 2,479 млрд), Завод имени Малышева (915 млн), Украэрорух (828), угольная компания Краснолиманская (234).
Авторы исследования отмечают, что проблемы с госпредприятиями нельзя объяснить простой формулой, мол, все неэффективное государственное, а частное — наоборот. Поэтому тотальная приватизация не является панацеей.
— Проблема с нашей госсобственностью заключается не в наличии государственных предприятий как таковых, а в том, что там до сих пор старая советская структура управления, созданная так, будто манит менеджера украсть. Чтобы ее сломать, и родилась идея независимых наблюдательных советов с иностранцами в составе, которую сейчас критикует Зеленский, — говорится в исследовании.
Напомним, рейтинг президента Владимира Зеленского с июня упал еще на несколько процентов. Однако у него все еще наибольшая поддержка избирателей среди других политиков.
За время президентства Владимира Зеленского власть сменила ряд руководителей государственных предприятий, но с финансовой точки зрения страна в целом проиграла — 10 миллиардов гривен.
Об этом говорится в исследовании «Тексты» и системы YouControl, передает Громадське.
Они взяли 100 крупнейших государственных предприятий страны и выбрали те, на которых при Зеленском сменили руководителей. Сравнивали прибыль предприятий в 2018 году с докризисным 2019-м. Не учитывали в исследовании «суперприбыльный Нафтогаз».
В итоге суммарные убытки всех 100 компаний в 2019 году составили 13,2 миллиарда гривен по сравнению с 2018-м, из которых 10 миллиардов приходятся на те, где при Зеленском руководителей меняли.
Худший результат показал Аграрный фонд. Так, если в 2018 году у него был доход в 147 млн, то в 2019-м предприятие ушло в минус — на 3,2691 миллиарда. То есть разница составляет 3,4161 миллиарда гривен.
Далее идут Центрэнерго (минус 2,479 млрд), Завод имени Малышева (915 млн), Украэрорух (828), угольная компания Краснолиманская (234).
Авторы исследования отмечают, что проблемы с госпредприятиями нельзя объяснить простой формулой, мол, все неэффективное государственное, а частное — наоборот. Поэтому тотальная приватизация не является панацеей.
— Проблема с нашей госсобственностью заключается не в наличии государственных предприятий как таковых, а в том, что там до сих пор старая советская структура управления, созданная так, будто манит менеджера украсть. Чтобы ее сломать, и родилась идея независимых наблюдательных советов с иностранцами в составе, которую сейчас критикует Зеленский, — говорится в исследовании.
Напомним, рейтинг президента Владимира Зеленского с июня упал еще на несколько процентов. Однако у него все еще наибольшая поддержка избирателей среди других политиков.