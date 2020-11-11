Служба автомобильных дорог Николаевской области решила отдать киевской компании «Інтерпроект» подряд на строительство мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве, согласившись выполнить работы за 33,6 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Как известно, Служба автомобильных дорог Николаевской области объявляла тендер по корректировке ТЭО строительства, так называемого, японского моста с ожидаемой стоимостью работ в 43 миллиона 7 тысяч 249 гривен.

Отметим, что ориентировочная стоимость всего проекта оценена в 20,3 миллиарда гривен.

Участие в торгах приняло четыре компаний, среди которых «Интерпроект», «Укрстандрат», «Институт Днепростандарт», а также «Международный проектный институт».

В итоге победу в аукционе одержал «Интерпроект» с более выгодным финансовым предложением в 33 миллиона 690 тысяч гривен, и именно с этой компанией чиновники решили заключить договор направив ей соответствующее предложение.

Как известно, ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области объявляла тендер по корректировке ТЭО строительства, так называемого, японского моста с ожидаемой стоимостью работ в 13 миллионов 803 тысячи 446 гривен.

Участие в торгах приняло всего два участника, среди которых ООО «Интерпроект» с предложением в 7 миллионов 104 тысяч гривен и ООО «Укрстандрат», которое запросило за выполнение работ 12 миллионов 650 гривен.

В итоге победу в аукционе одержал «Интерпроект» с более выгодным финансовым предложением, однако 19 мая тендерный комитет отклонил предложение киевской фирмы, так как поданные документы участника не отвечают указанным требованиям.

Однако, 6 июля 2020 года тендерный комитет Службы автодорог решил отменить торги с формулировкой об отсутствии дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг.

Стоит отметить, что 24 июня в ходе своего визита на судостроительный завод «Океан» народный депутат украины фракции «Слуга народа» Игорь Негулевский заявил, что тендер отменят, чтобы объявить его заново и провести в короткие сроки.

— Тендер сняли потому как тендере, который изначально был объявлен — это была «длинная история». Служба автомобильных дорог области сейчас переставляет тендер, чтобы мы прошли всю процедуру буквально за два месяца, — заявил Игорь Негулевский.

В свою очередь Владислав Невеселый заявил, что тендер на корректировку технико-экономического обоснования строительства мостового перехода через реку Южный Буг решили отменить, чтобы сэкономить время и сразу перейти к проектированию.