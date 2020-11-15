Из-за пандемии коронавирусной инфекции во Франции активность ресторанного бизнеса упала на 95%.

Такие данные приводят представители отрасли, сообщает EuroNews.

Издание пишет, что многие представители ресторанного бизнеса, кому удалось как-то пережить весенний карантин, заявили, что новый удар перенести не получится.

Единственными клиентами сейчас являются заведения, которые работают на вынос или на доставку.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует создать независимое от Всемирной организации здравоохранения агентство для борьбы с эпидемиями. Оно сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию, а также обеспечивать страны Евросоюза вакцинами и медикаментами.