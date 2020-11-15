SpaceX и НАСА нацелены на воскресенье, 15 ноября на запуск Falcon 9, первой оперативной миссии экипажа Dragon (Crew-1) на МКС со стартового комплекса в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде.

Запуск анонсирован на сайте SpaceX.

Окно мгновенного запуска открывается в 19:27 EST 15 ноября, 00:27 UTC 16 ноября. В Киеве в это время будет 02:27 ночи. После разделения ступеней SpaceX попытается посадить первую ступень Falcon 9 на беспилотный корабль Just Read the Instructions, который будет размещен в Атлантическом океане.

Веб-трансляция запуска будет запущена примерно за 4 часа до старта.

В рамках программы коммерческих экипажей астронавты НАСА Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи отправятся на борт Dragon в ходе своей первой шестимесячной оперативной миссии к МКС. После второй демонстрационной миссии Dragon (Demo-2) НАСА сертифицировало SpaceX для полетов оперативных экипажей на космическую станцию и обратно.

Crew-1 — первый из трех запланированных рейсов Dragon в течение 2020 и 2021 годов.

Напомним, 18 октября, компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников. В частности, 60 спутников доставила ракета-носитель Falcon 9 для раздачи интернета Starlink.