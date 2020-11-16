Руководители нескольких американских лабораторий, которые разрабатывали вакцины против COVID-19, заработали миллионы долларов, продавая акции своих компаний.

Об этом пишет AFP.

Руководители компаний Pfizer, Moderna и Novavax, которые разрабатывали вакцины от COVID-19, недавно заработали миллионы долларов, продавая акции своих компаний - что вызвало вопрос о законности такого шага в разгар национального кризиса в области здравоохранения.

В тот же день, когда фармацевтический гигант Pfizer объявил предварительные данные о том, что его вакцина против нового коронавируса эффективна на 90 процентов, ее исполнительный директор Альберт Бурла продал акции на сумму 5,6 миллиона долларов.

— Продажа состоялась согласно правилам, которые позволяют руководителям компаний продавать акции по заранее определенным критериям, по дате или по предварительно установленной цене, чтобы избежать подозрений в подготовке инсайдеров, — сообщили в компании Pfizer.

По тем же правилам несколько должностных лиц Moderna продали акций на сумму более 100 миллионов долларов за последние месяцы.

Руководство компании Novavax со своей стороны продало 18 августа акций на 4,2 миллиона долларов.

Ранее один из разработчиков вакцины заявил, что вакцина от коронавируса позволит миру вернуться к нормальной жизни уже к концу 2021 года. Также лекарство должно снизить передаваемость вируса.