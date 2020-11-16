Департамент ЖКХ Николаевского горсовета объявил тендер на разработку проекта строительства дороги в обход микрорайона Балабановка за 825 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно данным сайта, чиновники объявили тендер по разработке проекта в обход микрорайона Балабановка на участке от проспекта Богоявленского до улицы Айвазовского в Корабельном районе города на ожидаемую сумму в 825 тысяч 783 гривны.

В соответствии с тендерным заданием подрядчик должен разработать проект строительства объездной дороги вокруг Балабановки до 1 июля 2021 года. В проекте необходимо предусмотреть строительство двухполосной проезжей части с покрытием из монолитной цементобетонной плиты с учетом постоянного движения большегрузного автотранспорта, укрепление обочины на дороге для размещения автомобиля при аварийной остановке, установить освещение, обустроить тротуары с пандусами.

Также в техническом задании указывается, что срок эксплуатации цементобетонных покрытий должен быть рассчитан на 22 года.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона. который состоится 11 ноября.

Напомним, что Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год и выделила 300 миллионов гривен на строительство бетонной объездной дороги в Витовском районе и Корабельном районе Николаева.

В октябре 2020 года глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что строительство бетонной объездной дороги в Витовском и Корабельном районах Николаева планируют начать в этом году при условии теплой погоды в ноябре.