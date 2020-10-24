Строительство бетонной объездной дороги в Витовском и Корабельном районах Николаева планируют начать в этом году при условии теплой погоды в ноябре.

Об этом в комментарии НикВести рассказал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В частности, он рассказал, что в государственном бюджете на 2021 год предусмотрены деньги на строительство объездной дороги, однако точную сумму он не помнит.

— Я сумму точную не помню, но точно она заложена согласно проектно-сметной документации — мы за нее проголосовали, как и обещали. Мы, честно говоря, хотели начать в этом году, но все будет зависеть от того, насколько будет теплый ноябрь. Если ноябрь будет холодным, то мы, чтобы не нарушить технологические процессы, лучше отодвинем. Деньги уже есть — мы просто отодвинем сроки, чтобы они начали работать когда будет тепло. Нам строители говорят, что если ноябрь будет теплым, то они еще месяца используют на то, чтобы сделать все необходимые подготовительные работы. Я вообще считаю, что объездная дорога — это историческое событие. Просто многие люди не ездят в Октябрьское и думают, что это, вообщем-то, их не касается. Но когда начинается уборочный сезон они прекрасно понимают, что грузовики убивают целый город, а не только Октябрьское, и без объездной дороги это вообще нерешабельная задача. Как только ты выделишь, неважно сколько, деньги на дороги, то грузовики с перегрузами тут же приедут и угробят эти дороги, - сказал Давид Арахамия.

При этом он отметил, что в госбюджете на следующий год также запланированы средства на установку нескольких весовых станций.

— Объездная дорога плюс весовой контроль, а в этом году мы заложили в бюджете средства на установку нескольких десятков весовых станций — когда грузовик заезжает на дорогу, то идет автоматический замер его веса и если есть нарушения, то его штрафуют. Мы, в том числе, увеличиваем ответственность грузоотправителя, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, что Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год и выделила 300 миллионов гривен на строительство бетонной объездной дороги в Витовском районе и Корабельном районе Николаева.

Отметим, что 6 июля, в Николаевском городском совете прошла встреча посвященная проблеме большегрузного транспорта, которую организовал мэр Александр Сенкевич. По результатам заседания было принято решение создать рабочую группу, в которую будут входить представители мэрии, Николаевской ОГА, Администрации морских портов, стивидорных компаний, сотрудники полиции, представители «Укрзалізниці», народный депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Гайду, а также жители улицы Железнодорожной, которые будут заниматься разработкой решения озвученных проблем. Однако, спустя две недели вопрос не сдвинулся с мертвой точки по вине чиновников мэрии. После чего, николаевцы обратились к главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии и попросили проконтролировать создание рабочей группы, которая должна заняться решением проблемы с фурами на улицах города.

Ранее, Давид Арахамия заявил, что в Николаеве нужно сменить руководство города, поскольку действующая власть не может решить проблему с фурами, разбивающими городские дороги.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Давиду Арахамии не место в Верховной Раде Украины, поскольку тот не смог «глубоко разобраться» в проблеме с фурами в городе.

При этом, в пятницу вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требовали решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Также сообщалось, что фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация морских портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Также сообщалось, что на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из фур с зерном, которые направляются в порты.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Отметим, что Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности, неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого, в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности, в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.