Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии не место в Верховной Раде Украины, поскольку тот не смог «глубоко разобраться» в проблеме с фурами в городе.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Ранее, Давид Арахамия заявил, что в Николаеве нужно сменить руководство города, поскольку действующая власть не может решить проблему с фурами, разбивающими городские дороги. При этом, ответственным за нерешенную ситуацию с отстойником для фур он считает Александра Сенкевича.

По мнению Александра Сенкевича, Давид Арахамия не разобравшись в данном вопросе разбрасывается обвинениями в его сторону.

— Если Давид Арахамия не способен разобраться глубоко в этой проблеме и считает, что проблема с фурами в Николаеве в отсутствии отстойников, а не в отсутствии государственной поддержки по строительству объездных путей, то, наверное, ему тоже не место в парламенте. На самом деле я разочарован в Давиде. Вместо того, чтобы вникать в процессы и разбираться на экспертном уровне, хватает из новостных сайтов какие-то заголовки и делает из них заявление. Это, как минимум, непрофессионально. Условные заявления, обвинения городского головы в чем-то показывает уровень неосведомленности Давида Арахамии в этом вопросе, - сказал Александр Сенкевич.

Также городской голова добавил, что на сегодняшний день в Николаеве ведут переговоры по строительству объездных дорог вокруг Николаева, что позволит решить проблему с фурами.

— На сегодняшний день мы работаем в направлении строительства объездной дороги, которая идет под контролем главы Николаевской областной государственной администрации (Александра Стадника, - прим.). Сегодня уже Управление инфраструктуры облгосадминистрации сделало проектные работы. Сегодня были проведены переговоры с компанией QTermanals, Райвисом Вецкагансом для того, чтобы начать финансирование, в том числе, выделении из государственного бюджета денег на строительство одной объездной дороги. Мы еще хотим сделать вторую, которая будет идти минуя улицу Железнодорожную. В этом смысле процесс идет и у него есть некоторые технические нюансы, - сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что еще в декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112 под строительство там отстойника для крупногабаритного транспорта, однако на сегодняшний день в Николаеве такого отстойника нет.

Напомним, вечером 5 июля, в Николаеве фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка в 5 километров.

Также напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.