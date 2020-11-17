Администрация морских портов Украины (АМПУ) направила Николаевскому филиалу распоряжение выполнить рекомендации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и устранить все препятствия для доступа к причалам портовых операторов, которые работают на основании договоров сервитута.

Об этом со ссылкой на пресс-служба юрфирмы Legrant сообщает издание «Порты Украины».

В Legrant напомнили, что возможность вести деятельность на основании договоров сервитута оспаривалась Администрацией морпортов в судебном порядке. Параллельно вопрос изучался АМКУ.

Верховный Суд в сентябре 2020 года признал, что правовые основания для расторжения договоров сервитута отсутствуют, а Антимонопольный комитет расценил попытку заменить договор сервитута специализированной услугой доступа к причалу как нарушение конкурентного законодательства. Антимонопольный комитет рекомендовал АМПУ прекратить нарушения и обеспечить беспрепятственные условия для работы бизнеса.

— Мы видим, что борьба за прозрачные правила игры в морской отрасли приносит плоды. Рада, что совместными усилиями нам удалось снять барьеры для бизнеса в это непростое время. Уверена, шаг за шагом Украина постепенно придет к лучшим европейским моделям регулирования портового сектора, — прокомментировала решение АМПУ управляющий партнер Legrant Татьяна Титаренко.

Ранее сообщалось, что Николаевский морпорт в лидерах по объемам перевалки и переработки зерновых.