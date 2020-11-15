Николаевский морской порт занимает второе место среди портов Украины по объемам перевалки грузов и первое место по переработке растительного масла и зерновых.

Об этом сообщается на сайте ГП «Администрация морских портов Украины»

Стивидорные компании и предприятия морской отрасли, работающие в акватории Николаевского морского порта, с начала 2020 перевалили 24, 7 миллионов тонн грузов. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 18,7%.

В январе-октябре текущего года было обработано 10 миллионов 960 тысяч тонн зерновых, 24,1 тонн растительного масла, 41, 4 миллиона тонн руды и 2 миллиона 680 тонн черных металлов.

Николаевский морской порт осуществил перевалку экспортных грузов 18 миллионов 630 тысяч тонн, импортных — 5 миллионов 20 тысяч тонн, 935,58 тысяч тонн во внутреннем сообщении.

Количество обработанных судов в течение года составило — 1516 единиц, обработано 97275 железнодорожных вагонов.

— Благодаря плодотворной и качественной работе портовых операторов и налаженному сотрудничеству со службами администрации Николаевского морского порта, предприятия в пределах порта наращивают темпы по грузопереработке, а следовательно приумножают прибыль и отчисления в бюджет, — отметили в АМПУ.

Напомним, в мае стало известно, что из-за приостановки производства на «Николаевском глиноземном заводе» Николаевский морской порт обработал на 4% меньше грузов, чем за аналогичный период прошлого года.